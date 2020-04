Piana



Palleggi liberi, a sinistra e a destra: il Torneo di Pasqua del Tau Calcio si trasferisce sulla rete

giovedì, 9 aprile 2020, 17:41

Ad Altopascio la tradizione vuole che Pasqua e Pasquetta si passino sul sintetico dell'Asd Tau Calcio Altopascio. Pasqua in Amaranto, infatti, era un appuntamento fisso che segnava l'inizio della bella stagione. Quest'anno la tradizione cambia ma neanche troppo: la società amaranto ha lanciato il Torneo virtuale di Pasqua, dedicato ai ragazzi del Centro Formazione Inter, dell'Academy Tau Badia Pozzeveri e del Lucca Academy Tau.

Dopo gli allenamenti e le sfide che corrono sui social per mantenere attive le compagini dei giovani atleti al grido di #NoiGiochiamoInCasa, ecco che anche il torneo si trasferisce online con l'obiettivo di divertirsi ma soprattutto di far sentire forte e chiaro che il Tau c'è e che la famiglia resta unita, anche in questi giorni di emergenza.

Sono tre le sfide che i giocatori - anni compresi tra il 2007 e il 2011 - dovranno affrontare: palleggi liberi (un minuto); palleggi a destra con piede e/o coscia (un minuto); palleggi a sinistra con piede e/o coscia (un minuto). I partecipanti dovranno riprendersi mentre danno il massimo e totalizzano il maggior numero di palleggi: le performance dovranno poi essere inviate ai propri istruttori. Saranno i mister a decretare i tre vincitori assoluti e quelli per ciascuna categoria. I video dovranno essere inviati entro sabato 11 aprile e i vincitori saranno proclamati lunedì 13.

I risultati saranno pubblicati sulla pagina Facebook e il profilo Instagram dell'Asd Tau Calcio Altopascio.