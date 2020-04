Petrini (FdI): "Per aiutare le imprese occorre un vero e proprio anno fiscale "bianco"

Altri articoli in Piana

mercoledì, 15 aprile 2020, 17:35

Non solo libri: la Biblioteca di Altopascio trasferisce in rete anche i corsi appuntamenti ad arte, English book Club @your Library e alfabetizzazione informatica per i ragazzi. Un fermento di idee e di opportunità

mercoledì, 15 aprile 2020, 14:41

Sarà la "Cittadella dello sport" il primo grande cantiere del progetto di riqualificazione dell'area centrale di Capannori ad aprire nella "fase 2". Il via al primo lotto, che interesserà lo stadio, sarà dato entro il mese di giugno

mercoledì, 15 aprile 2020, 12:59

Con l'emergenza Coronavirus torna di estrema attualità il dibattito sulla sostenibilità ambientale e sul rapporto tra uomo ed ambiente salubre

mercoledì, 15 aprile 2020, 12:54

In prima fila nell'aiuto per i più svantaggiati c'è l'Academy Porcari del presidente Stefano Silla, che ha chiamato a raccolta la sua community fatta di genitori, staff e atleti per raccogliere risorse dirette alle fasce più deboli della popolazione del territorio

martedì, 14 aprile 2020, 16:20

Guido Angelini, consigliere comunale di Capannori, ha inviato oggi una lettera urgente al sindaco Luca Menesini per la riapertura della posta di Lammari

martedì, 14 aprile 2020, 15:52

Sono ripartiti i lavori per la manutenzione e la cura del verde e, più in generale del territorio comunale, dopo la pausa dovuta all'emergenza Coronavirus, ora che questo tipo di attività è nuovamente consentito