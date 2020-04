Piana



Psicologo e consulente gratuiti per la popolazione dalla Associazione Telia di Marlia

martedì, 7 aprile 2020, 12:13

L'associazione Telia di Marlia, che da tempo sostiene cause benefiche per il territorio, fra cui una raccolta fondi per l'ospedale San Luca di Lucca, ha deciso di attivarsi anche per i molti cittadini capannoresi colpiti dall'emergenza.

A partire dalla prossima settimana, Telia mette infatti a disposizione due servizi del tutto gratuiti per la popolazione. Il mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18 sarà disponibile la Psicologa e Psicoterapeuta Sara Lorenzetti (iscriz. Albo psicologi Regione Toscana n.5708) che effettuerà su appuntamento una consulenza psicologica di 30 minuti a distanza via telefono e online. Appuntamento obbligatorio telefonando o inviando mail il mercoledì mattina dalle 10 alle 12 al 3394761396 o via mail a saralorenzetti.psico@gmail.com

Il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 i cittadini in difficoltà potranno invece chiamare Anna Lisa Cacciapuoti, consulente finanziario (iscritto all'albo dei consulenti finanziari con n 617982) per avere informazioni su cosa sta accadendo agli investimenti durante l'emergenza, e per tutte le problematiche legate a questioni bancarie (dubbi e richieste di aiuto su pratiche per la sospensione mutui in caso di calo del reddito, ad esempio). Si può chiamare negli orari indicati al 3474424515.

Telia da tempo sostiene il progetto "Giochiamo in Sala Operatoria" per i bambini che devono operarsi al San Luca, ed è impegnata insieme a molti altri per sostenere i nostri sanitari durante la Pandemia in corso: sono già state acquistate e consegnate mascherine ad alta protezione, disinfettanti, guanti per medici ed infermieri. In arrivo anche 300 camici e 2000 nuovi dispositivi di protezione individuali durante la prossima settimana.



Per contattare la associazione: pagina facebook @associazionetélia mail:associazionetelia@gmail.com