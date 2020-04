Piana : altopascio



Resta a casa: i corsi di arte, inglese e informatica si trasferiscono sulla rete

mercoledì, 15 aprile 2020, 17:35

Non solo libri: la Biblioteca di Altopascio trasferisce in rete anche i corsi appuntamenti ad arte, English book Club @your Library e alfabetizzazione informatica per i ragazzi. Un fermento di idee e di opportunità: si presenta così la biblioteca comunale "A. Carrara", che dal giorno della chiusura, necessaria per rispettare le restrizioni del Governo, ha deciso di trasferire sulla rete alcune delle attività che normalmente si sarebbero svolte nei locali di piazza Vittorio Emanuele. Così, dopo il prestito librario on-line e gratuito, sviluppato attraverso MLOL - Media Library Online (http://toscana.medialibrary.it), la Biblioteca propone ai cittadini la possibilità di iscriversi a tre corsi gratuiti, che si svolgono direttamente sulla rete, in videoconferenza.

Il primo è "Appuntamenti ad arte", un ciclo di incontri gratuiti, in programma il mercoledì dalle 21 alle 22, per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell'arte e approfondire le proprie conoscenze. Il secondo è l'"English book club @your Library", anche questo in programma il mercoledì dalle 21 alle 22: un gruppo di persone appassionate di libri e di inglese che si ritrovano - in questo caso virtualmente - per conversare in lingua.

Per entrambi, per partecipare, occorre inviare una richiesta all'email: biblioteca@comune.altopascio.lu.it. Nell'email occorre specificare l'attività che si vuole seguire.

Il terzo corso è quello di alfabetizzazione informatica per i ragazzi della scuola media di Altopascio, che ripartirà sul web a partire da lunedì 20 aprile: un corso prima a pagamento e ora reso gratuito dalla Biblioteca, per venire incontro alle famiglie e ai giovani. Anche per partecipare questa attività occorre scrivere un'email a biblioteca@comune.altopascio.lu.it: verranno prese iscrizioni fino al completamento della classe.

Va avanti, inoltre, il prestito on-line gratuito con MLOL, la piattaforma digitale, messa a disposizione dalla Regione Toscana per gli iscritti delle biblioteche pubbliche toscane, che ha funzioni di vera e propria biblioteca digitale, consentendo di accedere gratuitamente via internet, da qualunque luogo, a quotidiani, riviste, e-book, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza e molto altro ancora. Tutti possono accedere gratuitamente a MLOL, per poterlo fare occorre essere iscritti alla Biblioteca comunale di Altopascio. Chi fosse già iscritto, deve solo inviare un'email per farsi attivare le credenziali di accesso a biblioteca@comune.altopascio.lu.it. Chi invece non fosse ancora iscritto, può inviare un'email allo stesso indirizzo: dalla Biblioteca verrà inviato un modulo da compilare, dopodiché sarà possibile consultare la piattaforma.