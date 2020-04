Piana



Sfide ambientali dopo il virus

mercoledì, 15 aprile 2020, 12:59

Con l'emergenza Coronavirus torna di estrema attualità il dibattito sulla sostenibilità ambientale e sul rapporto tra uomo ed ambiente salubre. La pandemia contro cui l'intero pianeta sta combattendo, infatti, ha costretto buona parte della popolazione mondiale ad una limitazione di attività e spostamenti, con la drastica diminuzione del traffico aereo e su strada e la sospensione di molte attività produttive. Lo stop alla ordinaria vita quotidiana e lavorativa, oltre a ridurre sensibilmente i contagi da Covid-19, sta producendo effetti positivi sull'ambiente e sul riscaldamento globale, facendo registrare una diminuzione dell'inquinamento atmosferico e, in particolare, una riduzione delle emissioni in atmosfera.



Si parlerà di questo e dell'importanza delle sfide ambientali del futuro e delle prospettive di sviluppo dell'economia verde nella videoconferenza “Sfide ambientali dopo il virus.Ri-partiamo sostenibili” promossa dal Comune di Capannori in programma venerdì 17 aprile alle ore 15.00, che sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube del Comune (www.youtube.com/user/ComuneCapannori).



La videoconferenza si aprirà con i saluti dell'assessore all'ambiente del Comune di Capannori, Giordano Del Chiaro e del presidente della commissione consiliare ambiente Francesco Borelli. Seguiranno i contributi di Luca Fidia Pardini, dottorando in chimica, che interverrà sul tema “Effetto serra e dati sull’inquinamento durante il Coronavirus”, Jacopo Bettin, biologo conservazionista che tratterà il tema “La natura riprende i suoi spazi. Ecosistemi e biodiversità”, Giacomo Gregori, presidente dell'associazione Talea con un intervento sul tema ”Ripartiamo dal verde urbano”. Parteciperanno anche Alessio Ciacci, Ecomanager, Legambiente Capannori e Giorgio de Girolamo, attivista di Fridays for Future che interverranno sul tema “Quale sviluppo per l’economia del futuro?”. A moderare l'incontro sarà Francesco Sorbi, ingegnere energetico.



“Il diffondersi in tutto il mondo della pandemia da Covid-19 ha posto in primo piano il forte legame esistente tra salute ed ambiente in cui viviamo e ci porta a riflettere in modo diverso sul futuro ambientale che vogliamo costruire nei prossimi anni – spiegano l'assessore all'ambiente Giordano Del Chiaro e il presidente della commissione consiliare ambiente Francesco Borelli. In particolare, lo stop forzato alle attività e agli spostamenti, che sta mettendo a dura prova il sistema economico e del lavoro, ha fatto registrare anche effetti positivi sull'ambiente, con una sensibile riduzione dell'inquinamento e delle emissioni di gas tossici in atmosfera. Obiettivo di questa iniziativa è proprio quello di confrontarsi sugli sviluppi futuri dell'azione di contrasto ai cambiamenti climatici e sul modello di sviluppo su cui potrà fondarsi la ripartenza delle attività economiche, con un occhio di riguardo per la vivibilità e salubrità dell'ambiente in cui viviamo.”.