Al via lavori di straordinaria manutenzione di via di Pizzorna da Matraia fino al confine con Villa Basilica

giovedì, 7 maggio 2020, 15:14

Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione di importanti lavori di manutenzione straordinaria di via di Pizzorna da Matraia al confine con Villa Basilica. L'intervento principale, che sarà realizzato con un mezzo meccanico, prevede la rimozione dal ciglio stradale situato a monte di piccoli detriti derivati da smottamenti di lieve entità che si sono accumulati lungo il muretto di sicurezza a bordo della carreggiata. Inoltre, saranno ripulite tutte le zanelle e sarà ridipinta la segnaletica stradale orizzontale deteriorata in vari punti e quindi poco visibile.

“Con questi lavori si procederà ad una vera e propria riqualificazione di via di Pizzorna – spiega l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo – al fine di rendere questa viabilità meglio percorribile e più sicura. Con la rimozione dei piccoli detriti posizionati sul lato monte renderemo più libera la carreggiata, mentre con la pulitura delle zanelle garantiremo un migliore deflusso delle acque. Finalizzato ad una maggiore sicurezza stradale anche il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale”.

Durante l'esecuzione dei lavori la viabilità in via di Pizzorna sarà a senso unico alternato.