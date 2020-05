Piana



Altopascio: bonus luce, gas e acqua per le persone in difficoltà economica

lunedì, 18 maggio 2020, 16:02

Bonus sociale (luce, gas e acqua): i termini per il rinnovo sono prorogati al 31 luglio 2020. Chi è già beneficiario del bonus e deve ora procedere al rinnovo o chi si trova a fare domanda quest'anno per la prima volta ha più tempo per presentare i documenti: slitta infatti alla fine di luglio il termine ultimo per inviare la documentazione richiesta. Il bonus, messo a disposizione dal Comune di Altopascio, vuole sostenere concretamente coloro che si trovano in una situazione di fragilità economica, andando a intervenire nel pagamento delle bollette di luce, gas e acqua. "L'intervento si aggiunge agli altri già messi a disposizione dall'amministrazione comunale o che metteremo a disposizione dei cittadini a breve - commentano il sindaco, Sara D'Ambrosio e l'assessore al sociale, Ilaria Sorini -. Oltre ai buoni alimentari, che sono stati erogati e distribuiti a oltre 400 famiglie in tempo record, è aperto il bando straordinario per il contributo dell'affitto (c'è tempo fino al 20 maggio per presentare la domanda online). Inoltre stiamo definendo altre misure dedicate proprio al sostegno di quei cittadini e quelle famiglie più colpiti dagli effetti dell'emergenza Covid-19, che andranno ad aggiungersi al pagamento affitto ordinario e alle agevolazioni per la Tari".

I REQUISITI. Hanno accesso al bonus sociale coloro che, in qualità di intestatari di un contratto di fornitura energia elettrica, gas metano e idrico ad uso domestico residente, rientrano in uno dei seguenti requisiti: nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; nucleo familiare con almeno quattro figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20mila euro; nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

La domanda da compilare per le nuove richieste o per il rinnovo si trova qui: www.sgate.anci.it/sites/default/files/1-20dacu_modA_2.pdf

Il bonus spetta anche ai nuclei familiari al cui interno è presente un componente che utilizza apparecchiature elettro-medicali per il mantenimento in vita. In questo caso la domanda da compilare e inviare è quella scaricabile a questo link: www.sgate.anci.it/sites/default/files/Modulo_B_fisico.pdf

Le domande debitamente compilate dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica

protocollo@comune.altopascio.lu.it o posta certificata comune.altopascio@postacert.toscana.it

Qui ulteriori informazioni: www.comune.altopascio.lu.it/pa/wp-content/uploads/BONUS-SOCIALE.pdf

CONTRIBUTO AFFITTO. È aperto, inoltre, fino al 20 maggio il bando, rivolto ai cittadini altopascesi che si trovano in difficoltà economica a causa del coronavirus, attraverso cui presentare domanda per ottenere un contributo straordinario per il pagamento dell'affitto. Per presentare la domanda occorre utilizzare unicamente il modello online predisposto dal Comune di Altopascio: http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/affittocovid/.

Per informazioni e supporto: Settore Servizi al Cittadino, 0583.216353 – 216907 (dal lunedì al venerdì 8,30 – 12,30).

Per guardare il video-tutorial dell'assessore Ilaria Sorini: https://youtu.be/zncn2A2DQGE.