Bonus biciclette, Del Chiaro: "La Piana è un agglomerato urbano omogeneo, non si escludano comuni come Capannori"

sabato, 9 maggio 2020, 12:41

"Bene il bonus statale per l'acquisto di una bicicletta o di un monopattino elettrico ma non può riguardare solo i Comuni con più di 50 mila abitanti. Deve essere destinato anche a quelli che, come Capannori, fanno parte di agglomerati urbani omogenei, qual è la Piana". È il commento dell'assessore alla mobilità, Giordano Del Chiaro, in merito alla misura che il Governo dovrebbe inserire nell'imminente "Decreto rilancio" e che è stata anticipata in questi giorni dalla Ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli. Per sottolineare l'importanza che il contributo, che dovrebbe arrivare fino a 500 euro, potrebbe avere in un'area che presenta criticità dovute alle polveri sottili, l'assessore ha deciso di scrivere alla titolare del dicastero.

"Sono pienamente concorde che, vista l'emergenza sanitaria e la conseguente riduzione dei posti sui mezzi pubblici, sia fondamentale incentivare l'uso della bicicletta per non causare un drastico incremento del traffico delle auto – dichiara l'assessore alla mobilità Giordano Del Chiaro -. Non sono però d'accordo sul criterio che pare verrà adottato per determinare i beneficiari, ossia unicamente il numero degli abitanti del Comune. Questa scelta ci penalizzerebbe fortemente, perché non terrebbe conto delle caratteristiche del nostro territorio, che ha 47 mila residenti ed è fortemente connesso con quelli limitrofi. Come definito nel Pums, il piano urbano per la mobilità sostenibile, sul quale assieme agli altri Comuni abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa la scorsa estate e per il quale la Provincia ha già definito un documento strategico, la Piana è una 'città effettiva'. Ciò significa che, al di là dei confini amministrativi, la Piana di Lucca può essere considerata un'unica area legata da forti relazioni sociali, funzionali, urbanistiche ed economiche nella quale abitano circa 165 mila persone. È sulla base di questi dati di fatto che da anni stiamo promuovendo politiche omogenee che includono governo del territorio, mobilità e ambiente. Si tratta di tre ambiti fortemente connessi fra di loro, basti pensare al tema della qualità dell'aria, che è una delle criticità della Piana".

"Chiedo quindi alla Ministra Paola De Micheli di rivedere i criteri di assegnazione di questo importante bonus di incentivo alla micromobilità tenendo in considerazione anche i territori come Capannori – conclude l'assessore -. La nostra amministrazione comunale crede fermamente nella mobilità dolce, come dimostrano i numerosi investimenti per la realizzazione di piste ciclabili per collegare fra di loro le frazioni dell'area centrale e il capoluogo con Lucca. Le piste ciclopedonali, fra l'altro, sono particolarmente utilizzate nel nostro territorio. Riteniamo che incentivare la mobilità sostenibile sia strategico per migliorare la qualità della vita, più che mai alla luce dell'emergenza sanitaria e della crisi economica. Auspico quindi che la nostra richiesta venga recepita".