Confermato l'accreditamento per il Laboratorio di Sanità Pubblica che svolge l’analisi sulle acque per tutta la Regione

Altri articoli in Piana

giovedì, 21 maggio 2020, 17:24

I gruppi consiliari del centrodestra di Capannori (Lega per Salvini Premier, Fratelli d'Italia e Forza Italia) intervengono in vista del prossimo consiglio comunale sul commercio

giovedì, 21 maggio 2020, 16:51

Matteo Petrini, consigliere comunale FDI Capannori, interviene in merito alla mozione presentata nell'ultimo consiglio sui dispositivi antiabbandono

giovedì, 21 maggio 2020, 15:31

Una media di 1112 euro ad azienda per fronteggiare l’emergenza economica. Sono in corso di liquidazione i primi 69 contributi a fondo perduto, per un impegno di 76.771 euro, a sostegno delle realtà di Porcari che hanno dovuto sospendere la propria attività per contrastare la diffusione del Covid-19

giovedì, 21 maggio 2020, 15:15

Dal 1 settembre 2020 l'amministrazione comunale darà in concessione, tramite bando, l'asilo nido 'Il Grillo Parlante' di Capannori che attualmente è per metà a gestione diretta e per l'altra metà in appalto alla cooperativa 'Zenith'

giovedì, 21 maggio 2020, 13:20

Le richieste sono state avanzate dall'assessore allo sport Lucia Micheli al tavolo regionale convocato da Anci Toscana, Coni/Cip Toscana

giovedì, 21 maggio 2020, 11:48

“Abbiamo pensato alle tante difficoltà quotidiane che realtà più fragili incontreranno sul difficile cammino della ripartenza. E anche grazie ad Esselunga che ha offerto un ulteriore 10 per cento alla nostra donazione possiamo offrire buoni spesa per un importo complessivo di 5 mila 500 euro alle famiglie dei territori"