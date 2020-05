Piana



"Fase 2", comune modello per la sicurezza di lavoratori e cittadini

mercoledì, 6 maggio 2020, 14:56

La fase 2 dell'emergenza sanitaria a Capannori è iniziata sotto il segno della massima sicurezza e dell'efficienza nell'erogazione dei servizi. L'ente di piazza Aldo Moro già da lunedì scorso (4 maggio), in tempi record, ha messo in atto una serie di disposizioni, che rispondono ai protocolli nazionali e regionali, per tutelare al massimo la salute dei dipendenti e dei cittadini. Da lunedì sono inoltre stati riattivati tutti i servizi dell'Ente, dopo che nella fase 1 erano stati garantiti solo quelli essenziali e di emergenza, come quelli dei buoni spesa e di protezione civile. Per accedere agli uffici è comunque necessario l'appuntamento e bisogna seguire le norme igienico sanitarie, quali indossare la mascherina, mantenersi a distanza di sicurezza e detergere bene le mani, anche con il gel di cui ogni ufficio è dotato. Tutto questo è stato attuato grazie alla collaborazione di tutti i settori del Comune, con il coordinamento del segretario generale Roberto Gerardi e del datore di lavoro, il dirigente del settore servizi alla città Nico Tellini.

L'amministrazione Menesini sta inoltre pensando a un ulteriore passo: prolungare l'orario di apertura al pubblico degli uffici, con turni e orari diversificati per i dipendenti, per offrire un più ampio ventaglio di possibilità di accesso ai cittadini ed evitare il formarsi di code.

"Il Comune è la casa di tutti. Dobbiamo quindi essere un modello in questa fase di convivenza con il virus, affinché lavoratori dell'Ente e cittadini siano tutelati e si sentano in sicurezza – afferma il sindaco, Luca Menesini -. Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria abbiamo gestito con prontezza la situazione, merito della straordinaria disponibilità, serietà e responsabilità dimostrata dal segretario comunale, dal datore di lavoro, dai dirigenti e da tutti i dipendenti, che ringrazio vivamente. Con lo stesso atteggiamento estremamente positivo e costruttivo stiamo affrontando la fase 2. Ci siamo fatti trovare subito pronti, senza perdere tempo. Quello che è estremamente importante è che abbiamo riattivato i servizi che prima erano stati sospesi. Si tratta di un passo fondamentale verso la normalità. La convivenza con il virus impone a tutti noi di ripensare il modo in cui noi ci approcciamo all'altro e a tutto quello che è attorno a noi. È in quest'ottica che stiamo valutando di prolungare l'orario di apertura degli uffici comunali, affinché i cittadini abbiano maggiore scelta di quando accedervi, evitando potenziali orari di punta e quindi che si creino assembramenti. Lo riteniamo un cambiamento doveroso, che potrà dare un contributo importante nell'accompagnarci verso la fase 3, quella dell'eliminazione del virus".

"Devo fare i complimenti a tutto il personale dell'Ente per la gestione della fase 1 dell'emergenza – aggiunge il segretario generale Roberto Gerardi -. Dirigenti, responsabili degli uffici e dipendenti hanno avuto un comportamento molto responsabile. Il nostro ente è stato in grado di erogare i servizi essenziali e quelli di emergenza mediante la presenza in sede dei dipendenti, che hanno anche saputo adattarsi a diverse esigenze e orari di lavoro. Accanto a questo abbiamo attivato un significativo numero di postazioni di smart working per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e il proseguo dell'attività progettuale e di programmazione. La fase 2 è iniziata con lo stesso spirito e con un grande riguardo per la sicurezza e la tutela della salute. Fondamenta, queste, che saranno alla base dell'ulteriore e graduale ripresa delle attività nei prossimi giorni e settimane".

Fra le misure di sicurezza messe in campo dall'ente ci sono il divieto di recarsi sul posto di lavoro se le temperatura corporea è di oltre 37,5°C o di sintomi influenzali, l'obbligo di lavarsi accuratamente le mani prima di accedere al posto di lavoro, l'uso della mascherina in spazi chiusi in presenza di più persone o all'aperto quando non è garantita la distanza di sicurezza, la sanificazione quotidiana degli ambienti di lavoro. Sono inoltre stati riorganizzati gli spazi interni degli uffici per garantire la distanza interpersonale di 1,8 metri. Gli uffici aperti al pubblico dove non è possibile rispettare la distanza di sicurezza sono inoltre stati dotati di schermi in plexiglass. Negli uffici e nei bagni, inoltre, si trovano gel per le mani o sapone detergente.