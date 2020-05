Piana



Giovane muore sulla moto nello scontro con un'auto

domenica, 24 maggio 2020, 21:26

Con la fine del periodo di lockdown, purtroppo, riprendono anche le tragedie della strada. In una di queste, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla via Nuova per Pisa, in località San Giuliano Terme, ha perso la vita un giovane di 31 anni, Pierluigi Meniconi, abitante a Capannori, responsabile del reparto di macelleria del supermercato Eurospin sul viale Europa a San Concordio.



Il ragazzo era in sella alla propria moto, una Ducati, insieme alla fidanzata, Elisabetta Guidotti, 34 anni quando, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrato con un'auto, una Fiat Panda di colore grigio. Nell'impatto, violento, i due giovani sono stati sbalzati a terra e il centauro, che era alla guida del motoveicolo, ha battuto la testa sull'asfalto. Inutili, purtroppo, i soccorsi, mentre la fidanzata è stata trasferita all'ospedale Cisanello dove i medici le hanno riscontrato la frattura di un femore.

La coppia stava rientrando da Livorno dove era stata a fare un giro approfittando della bella giornata di sole.