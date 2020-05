Piana



Giovedì 14 maggio apre il bando per l'anno scolastico 2020-2021 per l'erogazione del 'Pacchetto scuola'

martedì, 12 maggio 2020, 13:16

Apre giovedì 14 maggio il bando per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2020-2021, finanziato con fondi regionali attraverso la Provincia per l'erogazione del 'Pacchetto scuola'. Il beneficio economico individuale è destinato agli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali, paritarie private o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata. Requisiti necessari per partecipare al bando, che resterà aperto fino al 19 giugno, è un reddito Isee in corso di validità del nucleo familiare non superiore a 15.748,78 euro e la residenza dello studente, di età non superiore a 20 anni (da intendersi fino al compimento del 21esimo anno di età) nel Comune di Capannori. I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili. Il beneficio può essere utilizzato per l’acquisto dei libri scolastici e di altro materiale didattico e per l’utilizzo dei servizi scolastici.

L'importo standard del pacchetto scuola è di 300 euro, ma può essere modificato solo nel caso in cui i fondi a disposizione non siano sufficienti a coprire totalmente la graduatoria comunale. In questo caso per consentire l’erogazione del “Pacchetto scuola” ad un numero maggiore di beneficiari, sono stabiliti importi diversificati per fasce di reddito Isee: 300 euro (100% importo standard) per le fasce di reddito Isee fino a 7.000 euro; 240 euro (80% importo standard) per le fasce di reddito Isee da 7.000,01 a 10.000 euro; 180 euro (60% importo standard) per le fasce di reddito Isee da 10.000,01 a 15.748,78 euro.



“Il 'pacchetto scuola' è una misura importante perché contribuisce concretamente a garantire il diritto allo studio, uno dei diritti fondamentali – afferma l'assessore alla politiche educative Francesco Cecchetti -. Questo beneficio economico va infatti ad alleggerire le spese che devono sostenere le famiglie in condizioni economiche svantaggiate per mandare i loro figli a scuola, sia per quanto riguarda i materiali didattici che i servizi scolastici. Un sostegno significativo per dare a tutti le stesse opportunità di studio e quindi garantire il principio di uguaglianza in un settore strategico come è quello dell'istruzione”.



La domanda d’ammissione al bando con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità e del codice fiscale deve essere presentata entro il 19 giugno con le seguenti modalità: raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Comune di Capannori – Ufficio Politiche Educative e Progetto Giovani – Piazza Aldo Moro, 1 – 55012 Capannori (LU), la busta dovrà riportare la dicitura “Domanda Pacchetto Scuola 2020” ed il nome e cognome del mittente (fa fede il timbro postale); via P.E.C. all’indirizzo: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it, utilizzando come oggetto la dicitura “Domanda Pacchetto Scuola 2020”; registrandosi al portale Ap@ci della Regione Toscana accessibile all’indirizzo web: http://www.regione.toscana.it/apaci o dal sito della Regione Toscana, ed inviando la domanda al Comune di Capannori, indicando come oggetto:“Domanda Pacchetto Scuola 2020”; utilizzando il portale “Servizi Online” accessibile dal sito istituzionale del Comune di Capannori. Inoltre il modello già compilato in tutte le sue parti potrà essere consegnato su appuntamento all’ Ufficio Politiche Educative e Progetto Giovani telefonando al n. 0583/428415 nei giorni e negli orari di seguito indicati: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 , il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30 o comunicando via mail all’indirizzo:pacchettoscuola@comune.capannori.lu.it.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Educative e Progetto Giovani sia telefonicamente (tel. 0583 428415 e 0583 428430) che per email all'indirizzo sopra indicato.

Il bando e la domanda di ammissione saranno pubblicate sul sito del Comune nella sezione (Educazione e istruzione- Diritto allo studio).