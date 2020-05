Il Tau accoglie i tirocini formativi dell'Università di Pisa

Altri articoli in Piana

sabato, 2 maggio 2020, 18:01

È aperto fino al 20 maggio il bando, rivolto ai cittadini altopascesi che si trovano in difficoltà economica a causa del coronavirus, attraverso cui presentare domanda per ottenere un contributo straordinario per il pagamento dell'affitto

sabato, 2 maggio 2020, 16:07

Frediani: ”In vista delle prossime riaperture vogliamo supportare concretamente la ripresa economica delle imprese produttive, agricole, artigianali, industriali e commerciali del nostro territorio”

sabato, 2 maggio 2020, 16:07

Del Carlo: ”L'obbiettivo è assicurare decoro e sicurezza per i camposanti del nostro territorio”. In fase di affidamento opere di riqualificazione per i cimiteri di San Colombano, San Leonardo in Treponzio, Pieve San Paolo e Sant'Andrea di Compito

venerdì, 1 maggio 2020, 11:30

Dopo oltre 30 anni di edizioni ininterrotte, la Padulata come noi la conosciamo non avrà luogo a causa della pandemia in corso. Il gruppo di Torretta Bike, però, tiene alto il morale

giovedì, 30 aprile 2020, 17:01

Del Carlo: ”Prosegue questo importante servizio per evitare alle persone più fragili di uscire di casa per procurarsi questi dispositivi di sicurezza”. Dopo che nei giorni scorsi sono state distribuite agli over 80

giovedì, 30 aprile 2020, 15:02

Il sindaco Sara D'Ambrosio e la presidente del Centro commerciale naturale, Federica Benedetti Stefanini, scrivono al presidente Enrico Rossi