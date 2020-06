Piana



In occasione della festa della Repubblica riprende l'attività della filarmonica 'Alfredo Catalani' di Porcari

lunedì, 1 giugno 2020, 12:03

La filarmonica “A. Catalani” di Porcari coglie questo periodo di ripartenza per riprendere la propria attività in modo innovativo, nel rispetto dei protocolli Covid-19 per garantire ai propri musicanti ed al pubblico la totale sicurezza. Riparte proprio oggi con la festa della Repubblica Italiana emblema della nostra identità con l’auspicio che l’Italia sappia trovare nell’unità la forza per superare anche questo periodo di crisi e pericolo. I musicisti si sono cimentati per la prima volta nella registrazione video streaming dell’inno di Mameli, diretti dal Maestro Gloria Cervelli, con la volontà di essere presenti sul territorio, come ogni anno, nonostante le difficoltà attuali. Il video pubblicato sui canali social Facebook, Instagram e sul sito della filarmonica “A. Catalani” è dedicato a tutti gli Italiani ed in particolare modo a tutti gli operatori sanitari.



L’iniziativa è stata possibile grazie alla disponibilità dei musicanti della filarmonica ed al lavoro di montaggio video e sonoro del giovane musicante Tommaso Andreotti, allievo di clarinetto del liceo musicale di Lucca. Tommaso sta svolgendo presso la filarmonica non solo l’attività volontaria di musicante ma anche altre attività di alternanza scuola-lavoro come ad esempio questa in oggetto. La filarmonica coglie l’occasione per complimentarsi con il giovane Tommaso per la recente vincita del concorso online #lamusicanonsiferma organizzato dall’associazione Accademia Europea Musicale MANT.



Oltre a questa iniziativa, nel mese di giugno e luglio la filarmonica riapre i corsi di musica, che erano stati sospesi dal mese di marzo, in modalità a distanza per garantire la sicurezza di tutti gli insegnanti e allievi. Le lezioni saranno svolte singolarmente attraverso videoconferenze e permetteranno ai ragazzi di continuare il percorso di formazione musicale intrapreso con i propri insegnanti, i maestri Lara Berti - flauto, Gloria Cervelli - clarinetto, Tiziano Fingolo - ottoni e Paolo Quattriglia - percussioni.



Si ricorda che le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e che è sempre possibile svolgere una settimana di prova e successivamente decidere se intraprendere il percorso di formazione e con quale strumento. I corsi sono svolti attualmente online fino alla fine di luglio e riprenderanno a settembre online fino alla fine dell’emergenza sanitaria. Laddove fosse possibile tornare a svolgere le lezioni in presenza in totale sicurezza saranno svolte presso la sede della banda nei locali Cavanis a Porcari. Per informazioni ulteriori informazioni sulla scuola di musica contattare il numero 3471758647.