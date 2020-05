Piana



Inaugurata nel camellietum compitese la panchina rossa per l'anniversario del femminicidio di Alessandra Biagi

lunedì, 25 maggio 2020, 14:59

È stata una commemorazione particolarmente sentita quella che si è svolta stamani, lunedì, al Camellietum di S. Andrea di Compito, in occasione del decimo anniversario del brutale femminicidio di Alessandra Biagi. Un'iniziativa, promossa dal Comune di Capannori e dalla Commissione Pari Opportunità, per ricordare la giovane di Verciano uccisa dal suo ex il 26 maggio 2010 e per dedicare a lei e tutte le vittime di violenza una panchina rossa, la prima del Compitese. Attorno alla camelia dedicata ad Alessandra e alle altre private del diritto di vivere si sono ritrovati il sindaco Luca Menesini, l'assessore ai diritti, Serena Frediani, la presidente della Commissione Pari opportunità, Alice Pani, le consigliere comunali Silvia Amadei, Laura Lionetti e Claudia Berti, il padre di Alessandra, Andrea Biagi, e il presidente del Centro culturale Compitese, Augusto Orsi, oltre alle componenti della Commissione Pari Opportunità.

È stato il sindaco Luca Menesini ad aprire l'appuntamento ricordando Alessandra e rinnovando l'impegno dell'amministrazione comunale a tenere alta l'attenzione verso il tema della violenza di genere. Un impegno portato avanti anche dalla Commissione Pari opportunità, che il sindaco ha ringraziato per il forte impegno. L'iniziativa è poi proseguita con gli interventi delle altre persone presenti: pensieri, riflessioni e poesie dedicate ad Alessandra e a tutte le donne vittime di violenza. Dopo il canto dell'Ave Maria ad opera di Marinella Berardinetti è stata inaugurata la panchina rossa che si trova proprio davanti alla camelia in ricordo di Alessandra.