Piana



L'Ordine Templare V.E.O.S.P.S.S. ad Altopascio per donare mascherine a comune e polizia municipale

giovedì, 7 maggio 2020, 16:27

Continua in tutta Italia l'attività dell'Ordine in sostegno ai Comuni ed alle Polizie Locali durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid-19. Nella giornata del 7 maggio 2020 il rappresentate territoriale ha consegnato mascherine protettive, lavabili e riutilizzabili, al Sindaco di Altopascio, Dr.ssa Sara D'ambrosio. Gli aiuti sono stati consegnati nell'ambito del Progetto "Phoenix" - Missione COVID-19, missione umanitaria attiva su tutto il territorio nazionale, con supporto del Servizio di Assistenza Civile - S.A.C. del V.E.O.S.P.S.S., che recentemente ha visto nascere una campagna di raccolta fondi per continuare a supportare RSA, Comuni, Presidi Sanitari e Forze dell'ordine.



Chiunque può supportare la campagna al link: https://tinyurl.com/gofundme-veospss-covid19



E. P.