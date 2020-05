Piana



Mille mascherine ai commercianti di Porcari

lunedì, 4 maggio 2020, 16:01

È avvenuta questa mattina (4 maggio) la consegna di 1000 mascherine da parte dello Studio medico dentistico Santa Apollonia al Comune di Porcari affinché potessero essere distribuite ai commercianti del paese.

I dottori Marco Simonetti e Rosaria Sommariva hanno dichiarato: "In un momento così difficile, dal quale stiamo passando e dal quale stiamo cercando di uscire, l'unione delle energie è fondamentale per venirne fuori bene e prima possibile. Non si può pensare di farcela da soli e lasciare posto all'individualismo e all'egoismo. La forza di una comunità, come quella di Porcari, sta nella vicinanza reciproca tra istituzioni, cittadini e attività economiche. Abbiamo deciso per questo di donare ai commercianti di Porcari Attiva, in accordo con l'amministrazione comunale, queste mascherine. Dispositivi di Protezione Individuale che ci accompagneranno anche nei prossimi mesi e che saranno elemento di difesa e di protezione contro il diffondersi di questa terribile malattia che ci ha sconvolto la vita. Abbiamo pensato potessero essere utili ai commercianti per salvaguardare loro stessi e i loro clienti. Risorgeremo solo se lo faremo insieme, abbiamo il nostro centro in questo comune e abbiamo deciso di metterci a disposizione e di fare la nostra parte in questo modo."

Ad esprimere grande soddisfazione è il sindaco Fornaciari: "Questi mesi di sacrificio sono stati resi meno difficili grazie alla solidarietà dei miei concittadini, che rappresento fieramente. Il tessuto di Porcari è strettamente interconnesso e risponde ai valori dell'altruismo e della collaborazione".

Michele Adorni e Renata Bonacchi, rispettivamente presidente di Porcari Attiva e presidente di ConfCommercio Terziario Donna Porcari, concludono manifestando la loro gratitudine: "Il gesto dello Studio medico dentistico Santa Apollonia ci lascia senza parole perché dire grazie è riduttivo. In un momento come questo in cui il commercio ha dovuto fermarsi, avere testimonianze di solidarietà come questa ci fa capire come sia necessario l'appoggio di tutti quanti per ripartire".