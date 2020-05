Piana : capannori



Muore schiacciata sotto il trattore

sabato, 9 maggio 2020, 22:16

Tragedia stasera in via delle Vitialle a Lappato, nel comune di Capannori. Una donna di 66 anni ha perso la vita rimanendo sotto un trattore.



La chiamata al 118 è arrivata alle 20.30. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Da una prima, e ancora sommaria, ricostruzione pare però che la donna si sia ribaltata mentre stava tagliando l'erba di un prato, restando schiacciata sotto il mezzo. Purtroppo quando sono arrivati i soccorritori la donna era già deceduta.



Intervenuti l'automedica di Lucca e l'ambulanza della Misericordia di Pescia, in quanto territorio molto vicino alla zona in cui è accaduto l'incidente, insieme a carabinieri e vigili del fuoco.