Passeggiate in Padule: domenica strade chiuse al traffico

sabato, 23 maggio 2020, 12:43

Un'altra domenica nel verde a Porcari, per riprendere i ritmi della vita all'aria aperta e riscoprire, con l'andamento della passeggiata, paesaggi e ambienti vicini.

Dopo la buona riuscita dell'iniziativa pilota in via Sbarra, domenica prossima (24 maggio) dalle 16 alle 19 a essere chiuse al traffico saranno alcune strade del Padule: via Boccaione, via Fossanuova a sud dell'incrocio con via Boccaione, via Leccio a sud dell'incrocio con via Boccaione e via del Confine: un nuovo 'giro di Mura' di circa 4,5 chilometri. Soltanto le auto dei residenti avranno accesso, a passo d'uomo.

"Luoghi familiari, percorsi solitamente in auto, senza attenzione – commenta l'assessore all'ambiente e vicesindaco del Comune di Porcari, Franco Fanucchi – diventano così spazi per camminare, correre, andare in bicicletta, incontrarsi di nuovo, sebbene a distanza e indossando sempre la mascherina".

Ad aggiungere il proprio pieno consenso per l'iniziativa è anche il consigliere comunale Simone Giannini, referente per il Padule: "In questi giorni sarà sfalciata anche l'erba. Un modo semplice per valorizzare la nostra campagna e lo spazio pubblico: chiudere al traffico una strada significa aprirla alla relazione e al benessere".

Per la sicurezza di pedoni e ciclisti saranno presenti agenti della polizia municipale, che controlleranno l'accesso delle vetture e il rispetto delle norme anti-contagio.

"Sarà un'altra domenica all'insegna dell'attività fisica e dei percorsi lenti. Porcari – dice Alessio Gigli, consigliere delegato al turismo e allo sport – ha le caratteristiche per proporre un turismo di prossimità, a chilometro zero, fatto di natura, cammini e paesaggi agricoli che rilassano lo sguardo. Esattamente quello di cui c'è bisogno soprattutto in questa fase di ripensamento sostenibile dei nostri stili di vita".