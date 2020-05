Piana



PorcariLab, al voto i progetti partecipati per Rughi e per il Padule

martedì, 26 maggio 2020, 17:42

La prima edizione sperimentale di PorcariLab, il percorso di partecipazione con i cittadini delle frazioni per decidere la destinazione di una quota del bilancio destinato ai lavori pubblici (60mila euro da dividere fra Rughi e Padule), ha portato all’individuazione di quattro progetti, due per località. Fra questi i cittadini residenti a Porcari che abbiano compiuto i 16 anni di età ne potranno scegliere uno per Rughi e uno per il Padule sulla piattaforma Survio al link https://www.survio.com/survey/d/P4J0F1E0E2C9O6H8K.

Per Rughi i progetti individuati dall’amministrazione comunale e messi al voto sono la riqualificazione del parco giochi area Don Turno e il miglioramento della sicurezza stradale in via Fratina. Per il Padule si potrà scegliere fra la creazione di un percorso pedonale su via Fossanuova e la messa in sicurezza di via Carlotti con nuovi punti luce per i pedoni e l’inserimento di guard rail nel curvone della zona dell’impianto fotovoltaico. I progetti che non risulteranno ‘vincitori’ saranno comunque tenuti in considerazione dall’amministrazione.



“C’è grande soddisfazione - dice il sindaco Leonardo Fornaciari - per questa prima esperienza nel nostro Comune di percorso partecipativo sui lavori pubblici. La risposta che si è vista nelle serata al Centro anziani Il Girasole e al bar Il Cavallino è stata notevole: decine i porcaresi che hanno portato il loro contributo concreto a sostegno del territorio in cui vivono con l’obiettivo di renderlo più bello e sicuro”. Il percorso di partecipazione è stato finanziato dalla Regione Toscana.