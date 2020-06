Turni serali e festivi della polizia municipale, Porcari investe in sicurezza

Altri articoli in Piana

lunedì, 1 giugno 2020, 12:03

La filarmonica “A. Catalani” di Porcari coglie questo periodo di ripartenza per riprendere la propria attività in modo innovativo, nel rispetto dei protocolli Covid-19 per garantire ai propri musicanti ed al pubblico la totale sicurezza

domenica, 31 maggio 2020, 13:00

Porcari si farà trovare pronto per la riapertura dei centri estivi dopo il prolungato lockdown per l’emergenza coronavirus. È stato pubblicato nei giorni scorsi un avviso pubblico per l’individuazione di soggetti interessati all’organizzazione di attività educative, sportive, ludiche o ricreative da svolgere fra giugno e settembre e rivolti ai giovani...

domenica, 31 maggio 2020, 09:31

Tornerà presto a volare nel suo habitat naturale il pullo di barbagianni che nella serata di ieri è stato trovato dalla polizia stradale in zona Capannori

sabato, 30 maggio 2020, 15:55

Due giugno sui social ad Altopascio, con il Comune e lo storico corpo musicale "G. Zei" che quest'anno, non potendo tenere il tradizionale concerto per la Repubblica in piazza Ospitalieri a causa dell'emergenza Covid-19, ha deciso di spostare l'appuntamento sulla rete

sabato, 30 maggio 2020, 14:00

Porcari celebra il suo santo patrono, San Giusto. Compatibilmente con l’emergenza coronavirus ancora in corso e con i decreti in vigore, lunedì (1 giugno) il paese rispetterà la ricorrenza

sabato, 30 maggio 2020, 10:08

Torna anche per l'estate 2020 il servizio notturno della polizia municipale istituito dall'amministrazione comunale per garantire maggiore sicurezza del territorio e dei cittadini durante i mesi estivi. Il servizio prenderà il via giovedì 11 giugno e si protrarrà fino alla fine di settembre