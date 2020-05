Villa Reale riapre e riparte con le guide del territorio

Piana



mercoledì, 13 maggio 2020, 16:35

Riapertura al pubblico lunedì 18 maggio. Una delle più sorprendenti dimore storiche d’Italia riapre al pubblico i lussuosi appartamenti ottocenteschi di Elisa Bonaparte e il parco rinnovato, che tornano a risplendere grazie ad un cantiere di restauro unico nel suo genere e grazie alle misure di sicurezza adottate per poter essere in grado di riaprire in questa fase ancora emergenziale.

Villa Reale ha a cuore anche le guide turistiche locali, le quali sono colonne portanti del settore turistico ma si ritrovano “dimenticate” dal governo centrale: ecco un esempio di collaborazione tra privati nell’ottica di ripartire insieme, con un’offerta turistica potenziata.

Nascosta allo sguardo dalle fronde di un parco secolare e da mura che sembrano proteggerla dal tempo che passa, la Villa Reale di Marlia è un capolavoro di charme ed eleganza tutto da scoprire, una proprietà salvata dall’abbandono grazie all’intervento di una famiglia di moderni mecenati: a marzo per l’apertura ufficiale ci sono stati solamente 9 giorni a disposizione per scoprirla e dal 18 maggio sarà nuovamente possibile, potendo passeggiare in 16 ettari di meraviglia.

Nei mesi di lockdown Villa Reale ha continuato a lavorare dietro le quinte e si è preparata per poter accogliere i visitatori in totale sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti. Si è dotata inoltre di un nuovo sistema di biglietteria on-line per incentivare l’acquisto digitale del biglietto con l’intento di evitare code all’entrata e favorire gli accessi mantenendo le distanze necessarie.

Ma oltre all’aggiornamento digitale, Villa Reale crede che si possa ripartire fornendo un servizio potenziato al visitatore collaborando, e aiutando allo stesso tempo, le guide turistiche del territorio: ecco perché ha deciso di dare parte del biglietto di ingresso alle guide che accompagneranno visitatori in visita al complesso ma si sta anche confrontando con le associazioni locali per contribuire alla ripartenza del settore turistico locale partecipando attivamente ed economicamente a progetti originali nel complesso di Marlia.

Le guide si sono mostrate subito entusiaste e propositive e siamo certi che la collaborazione beneficerà sia i visitatori che godranno di visite guidate gratuite (e non solo) e beneficerà anche la ripartenza della stagione in quanto Villa Reale sta investendo nel territorio e nei suoi appassionati operatori. Per la prima volta dunque, dal 18 maggio si potranno visitare stabilmente gli appartamenti in stile impero di Elisa (in concomitanza con il bicentenario della sua morte), riportati all’antico splendore grazie ad un accuratissimo restauro, per dare a tutti la possibilità di godere di queste . lussuose atmosfere: qualora dovessero esserci dei brevi tempi di attesa per accedere alla villa a causa delle misure precauzionali di sicurezza che riducono gli accessi in contemporanea, questi tempi saranno piacevolmente accompagnati dal cinguettio degli uccellini e potranno essere sfruttati per godere degli gli splendidi giardini fioriti intorno alla villa, come il teatro d’acqua seicentesco sul quale sono appena fiorite centinaia di profumatissime e sgargianti rose fucsia.

Villa Reale ed il suo polmone verde nell’insieme, delizioso connubio di natura e cultura, tornano ad essere luogo di elezione per passeggiate culturali, 16 ettari in cui l’attività motoria all’aria aperta è arricchita da paesaggi con 5 secoli di storia. E’ questa l’occasione per scoprire le bellezze sconfinate del proprio territorio e per ricominciare ad assaporare quella normalità tanto attesa, come ad esempio tornare a godersi un buon caffè in un museo all’aria aperta vicino a casa.

Informazioni pratiche Villa Reale di Marlia, Via Fraga Alta 2, 55014 Marlia, Capannori (LU)

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO VILLA E PARCO: 18 maggio – 31 ottobre: tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 Ultimo ingresso 1 ora prima dell’orario di chiusura. Per tutte le informazioni pratiche sulle modalità di visita e i prezzi consultare www.villarealdimarlia.it/le-visite

ACQUISTO BIGLIETTI ONLINE attivo dal 16/05/20: shop.villarealedimarlia.it

SERVIZI E RISTORAZIONE: Il nuovo Café Villa Reale – frutto del restauro del padiglione giochi di inizio Novecento – offre la possibilità di rilassarsi all’interno dei giardini con bevande fresche e bocconcini sfiziosi in un contesto naturale e architettonico unico nel rispetto delle regole imposte dai decreti ministeriali.

APP “VILLA REALE”: Grazie alla collaborazione con la start up lucchese Tebikii è nata l’applicazione ufficiale “Villa Reale” - scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone - con video guida del parco e audioguida della Villa, disponibile in quattro lingue, italiano, inglese, francese e tedesco.