Zappia (Lega): "Rifacimento segnaletica stradale, solo belle parole"

giovedì, 7 maggio 2020, 15:56

Il consigliere comunale della Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, critica l'amministrazione per l'investimento sul rifacimento della segnaletica stradale.



"L'amministrazione - esordisce il consigliere - mette la cravatta al maiale, fa un investimento di 40 mila euro per il rifacimento stradale che interesserà la viabilità delle zone centro, nord e sud, segnaletica di margine, di attraversamenti pedonali e degli stop. Sono belle parole che provengono dall'assessore Del Carlo: "la segnaletica è un elemento importante per garantire la sicurezza dei pedoni, ciclisti e automobilisti".



"Cosa dirà - incalza Zappia - a quei pedoni, ciclisti e automobilisti che da mesi e mesi percorrono più volte al giorno la via romana? Cosa dirà a quei pedoni, ciclisti e automobilisti che da anni aspettono che nelle traverse di via martiri lunatesi manca il completamento dell'asfalto? Cosa dirà ai pedoni di Segromigno in Piano dove mancano i marciapiedi? E ai pedoni che camminano nei marciapiedi dissestate in via della Madonna? La via San Cristoforo che necessita manutenzione?"



"Questa foto - conclude - è l'esempio eclatante che faranno le strisce ai margini della strada senza curarsi dell'asfalto in via della chiesa a Borgonuovo. C'è un elenco infinito di strade, marciapiedi, da fare: l'amministrazione mette la cravatta al maiale".