Zappia (Lega): "Via dell'Ave Maria, pericoloso il restringimento della carreggiata"

venerdì, 29 maggio 2020, 17:44

Il consigliere della Lega Salvini Premier di Capannori, Bruno Zappia, torna a segnalare una criticità sul territorio comunale: nel mirino stavolta via dell'Ave Maria a Lammari.



"Questa è via dell'Ave Maria a Lammari - denuncia - vicino alla caserma dei carabinieri. Strada percorsa da tantissimi automobilisti, una arteria importante. Come si vede nella foto ci sono dei lavori in corso per la costruzione della nuova pista ciclabile".



"Nel comune di Capannori - attacca - vanno di moda strade strette e pericolose per lasciare il posto alle piste ciclabili, visto i precedenti via del Casalino e via Romana dove succedono spesso incidenti alcuni anche mortali. Guardando la foto si può capire quanto diventa pericoloso il restringimento della carreggiata. Sicuramente le piste ciclabili sono delle belle idee ma non in un comune come Capannori che è molto dispersivo. I cittadini si spostano con la macchina ed hanno bisogno di strade asfaltate e di segnali visibili i quali alle volte non lo sono perché l'erba è più alta di loro. Inoltre c'è bisogno di strade illuminate, ci vogliono quindi strade sicure. In via Pieraccini la strada è piena di avvallamenti e si rompono le macchine, per non parlare di via del Chiasso a Lammari dove manca l'illuminazione e il manto stradale".



"L'amministrazione - conclude - deve aggiustare le strade invece di pensare di assumere un Mobility manager figura che serve per diminuire gli spostamenti nelle ore di punta e ridurre il traffico a Capannori. Questa amministrazione tutto fa tranne gli interessi dei cittadini".