Piana



A Capannori recuperati 120 piccoli animali grazie alla collaborazione con Anpana Lucca

martedì, 30 giugno 2020, 12:50

Continua in questi mesi, a pieno regime, e con ottimi risultati il recupero di pulli (uccellini caduti dai nidi), covate e piccoli mammiferi sul territorio comunale grazie ai volontari dell'Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) Sezione Territoriale di Lucca. Quest'anno il numero di animali recuperati, in prevalenza pulli (passerotti, merli, gufi, pipistrelli, cinciallegre, civette, codirossi, cornacchie, gruppi, rondini, balestrucci e rondoni), complessivamente 120 da marzo ad oggi, è aumentato rispetto al 2019. Lo scorso anno, infatti, nel periodo marzo-ottobre i recuperi sono stati una quarantina. A differenza del 2019 sono stati recuperati anche una piccola volpe, un piccolo cerbiatto e un capriolo. Questo è il risultato di una collaborazione con Anpana Lucca, associazione che ha sempre dimostrato sensibilità e impegno nella cura e nell'assistenza dei piccoli animali in difficoltà che va avanti da due anni grazie ad una apposita convenzione.

Tutti gli animali recuperati in questi anni, sono stati portati al Cruma di Livorno dove vengono curati, svezzati e rimessi in libertà.



“Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Anpana per questo servizio che ci consente di salvare piccoli animali che altrimenti nei primi mesi di vita non riuscirebbero a sopravvivere – afferma l'assessore all'ambiente, Giordano Del Chiaro-. L'alto numero di recuperi già realizzati in questi primi quattro mesi di attività conferma che il servizio è apprezzato anche dai cittadini essendo diventato un punto di rifermento per fare segnalazioni di animali in difficoltà. Ringrazio i volontari di Anpana Lucca per il loro impegno, che da dicembre scorso, sono anche muniti di un mezzo di soccorso animali adeguatamente attrezzato per i suddetti recuperi e il trasporto”



Soddisfazione viene anche espressa dal Presidente Anpana Lucca, Angelo Bertocchini, per questo servizio che partito da Capannori nell'ultimo anno si è poi esteso anche ad altri Comuni della Piana.

“In questi pochi mesi - spiega Bertocchini- sono più di 6000 i chilometri percorsi dai mezzi di Anpana Lucca per il recupero e la consegna degli animali provenienti dal Capannorese al Cruma di Livorno. Giornalmente, esclusivamente per questo servizio, Anpana Lucca mette a disposizione tra i 3 e i 5 operatori a seconda dell'animale da recuperare mentre 3 sono i mezzi impiegati per il servizio”.



Per richieste di recupero è possibile contattare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il 366/2780347.