Approvato bilancio consuntivo, la maggioranza: “Misure importanti per le famiglie e le imprese”

sabato, 13 giugno 2020, 15:47

I consiglieri dei gruppi di maggioranza Partito Democratico e “Viviamo Altopascio” commentano l'approvazione del bilancio consuntivo nel consiglio comunale.

"La discussione nel consiglio comunale sul bilancio consuntivo - esordiscono - è il momento in cui si può valutare nel merito le scelte compiute dall'amministrazione. Quest'anno la maggioranza ha approvato il rendiconto consuntivo, in una fase storica eccezionale a causa dell'emergenza sanitaria ed economica, cercando di non perdere di vista gli obiettivi del programma di mandato. I numeri del bilancio e in particolare gli stanziamenti delle spese correnti dimostrano ancora una volta il forte impegno dell'amministrazione D'Ambrosio per le politiche sociali, la famiglia, i giovani, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio e la programmazione sui lavori pubblici. Adesso, con l'approvazione definitiva del bilancio consuntivo, l'amministrazione potrà utilizzare anche l'avanzo di amministrazione per erogare ulteriori misure a sostegno del commercio e delle categorie produttive più colpite dalla crisi economica dovuta al Covid-19. Si tratta di risorse proprie del bilancio comunale, che si aggiungono a quelle stanziate dal Governo, per il sostegno economico alle famiglie e dalla Regione Toscana, per il contributo straordinario per l'affitto, già erogate dall'amministrazione comunale nel periodo di massima emergenza sanitaria".

"Come maggioranza - affermano - non abbiamo mai negato la disponibilità al confronto e al dialogo con l'opposizione anche in consiglio comunale. Tuttavia, riteniamo che il confronto e il dialogo debbano svolgersi sulla base di proposte concrete e articolate, nel rispetto reciproco tra le parti e senza svilire il ruolo di rappresentanza dei cittadini nell'ambito delle istituzioni democratiche".

"Per noi resta fondamentale - conclude -, oggi più che mai, andare a sbloccare velocemente le risorse che garantiranno all'amministrazione comunale di sostenere concretamente quei settori più colpiti dagli effetti economici del Covid-19, confermare, anche per il 2020, l'importanza di mantenere o aumentare i servizi senza accrescerne il costo e procedere con le opere e i lavori pubblici programmati, che possono fornire anche una risposta immediata al tema dell'occupazione".