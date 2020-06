Piana



Bomba d’acqua e disagi nella Piana, Lega: "I cittadini pagano l’inefficienza di Comuni e Consorzio di Bonifica"

mercoledì, 17 giugno 2020, 18:44

«E’ bastata una pioggia importante di pochi minuti per mettere ko la rete idrica e viaria della Piana e questo perché gli Enti pubblici sono in forte ritardo con gli interventi di pulitura e manutenzione dei canali di deflusso, a farne le spese sono stati i cittadini che si sono trovati con strade e case allagate, e traffico in tilt» a dichiararlo sono gli esponenti della Lega Elisa Montemagni (capogruppo in consiglio regionale), Mauro Santini (responsabile organizzativo Lucca) e Ilaria Benigni (consigliere provinciale e comunale).



«Le giustificazioni sono fuori luogo, l’unica cosa onesta da fare sarebbe quella di scusarsi con i cittadini e ammettere le mancanze in termini di manutenzione dei canali e di pulitura e controllo del verde, e questo vale non solo per i Comuni, ma anche per il Consorzio di bonifica – proseguono gli esponenti della Lega – non si può né si deve nascondersi dietro al dito della mancata allerta da parte della Regione, soprattutto se si parla di interventi che dovrebbero essere di ordinaria manutenzione e per cui i cittadini pagano».



«Chiediamo che le Amministrazioni comunali della Piana e il Consorzio di bonifica si attivino immediatamente per porre in essere tutti quei lavori che, in caso di ulteriori eventi atmosferici come quello di stamani, purtroppo sempre meno rari, evitino ai cittadini ulteriori disagi, allagamenti e danni a persone e cose». concludono Montemagni, Santini e Benigni.