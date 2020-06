Piana



Capannori, il Pd: "Per la ripartenza serve il rilancio del ruolo degli uffici postali"

martedì, 23 giugno 2020, 16:20

"È necessario, per ripartire a seguito del lockdown, che siano ristabilite le funzionalità del uffici pubblici": l'appello è del Pd di Capannori il quale chiede che "dall'inizio di luglio siano riaperti gli uffici postali tutti i giorni della settimana".



L'obiettivo è l'efficienza per poter tornare il prima possibile alla piena produttività: "La posta non erga soltanto servizi di bare, ma è funzionale al sistema economico nelle attività finanziarie, contributive e commerciali - continua - La riduzione degli sportelli bancari aumenta l'importanza di quelli postali, ma sembra che non vengano riconosciuti come dovrebbero".



Ciò che i dem intendono dire è che "Dei venti uffici nel comune di Capannori soltanto due sono dimensionati per offrire un servizio adeguato per tutta la giornata, altri dodici poi non sono adeguati e sprovvisti di wifi, banconota e prenotazione ticket come per esempio Lammari e Marlia".



In conclusione il Pd chiederà l'intervento del sindaco attraverso un'interrogazione consiliare afficnhè "aumenti l'impegno per il rilancio del ruolo dei servizi postali sul territorio".