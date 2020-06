Capannori lancia la proposta: "Si istituisca un garante dei diritti delle persone con disabilità della Piana di Lucca"

Altri articoli in Piana

lunedì, 29 giugno 2020, 18:12

Sarà attuato da un gruppo di lavoro interno all'Ente, con la supervisione strategica del segretario generale Roberto Gerardi. Il sindaco Menesini: "La transazione al digitale degli enti locali, in un'ottica di semplificazione, accessibilità, condivisione e partecipazione è sempre più strategica"

lunedì, 29 giugno 2020, 18:09

Dopo la completa sostituzione della condotta idrica, operata da Acque Spa con l'obiettivo di migliorare il servizio ed eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete datato e soggetto a frequenti rotture, ecco che iniziano ora gli interventi di asfaltatura, che restituiranno alla comunità una via completamente risanata

lunedì, 29 giugno 2020, 14:31

Un impegno forte per la Toscana e per la Piana di Lucca: lo chiedono i gruppi consiliari di maggioranza del partito democratico e “Viviamo Altopascio” oltre a Italia Viva

sabato, 27 giugno 2020, 13:58

Il Consorzio 1 Toscana Nord è in azione a Marlia, nel nord del Capannorese, per la rimozione di materiale che sta ostruendo un tratto coperto del Canale Nuovo che attraversa una corte, in via Carlo Del Prete

sabato, 27 giugno 2020, 12:12

Un giardino in pieno centro, chiuso al traffico e aperto alla socialità. Ecco come si presenterà via Cavour nei fine settimana di luglio e in particolare nelle quattro serate del venerdì (3, 10, 17 e 24), quando il paese ospiterà le Notti magiche

venerdì, 26 giugno 2020, 15:16

Questa mattina si sono riuniti nella sala del consiglio del comune di Capannori e hanno spiegato diverse questioni politiche