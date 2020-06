Cavalcavia sul rio Leccio, Autostrade cerca soluzioni per le rampe di accesso

Altri articoli in Piana

venerdì, 5 giugno 2020, 16:27

In occasione della Giornata Mondiale per l'Ambiente dedicata al tema del drammatico declino della biodiversità del pianeta che ricorre oggi (venerdì 5 giugno), la Piana del Cibo, il progetto di gestione coordinata e partecipata delle politiche del cibo tra i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica, sostiene...

venerdì, 5 giugno 2020, 16:17

L'assessore alle finanze Ilaria Carmassi: "Siamo sempre più vicini alla comunità di Capannori. Un'importante misura che si somma alle altre iniziative già messe in atto dalla nostra amministrazione comunale per sostenere famiglie, attività e imprese"

venerdì, 5 giugno 2020, 15:45

Confermate, infatti, anche per quest'anno, le tariffe e le riduzioni Isee introdotte dall'amministrazione D'Ambrosio, che permettono a un maggior numero di famiglie di accedere alle agevolazioni previste, in un territorio dove le rette per nido, mensa e scuolabus sono tra le più basse della provincia e della regione

giovedì, 4 giugno 2020, 16:42

Del Chiaro: 'La via dell'acqua è una vera ricchezza per Capannori. Per questo stiamo lavorando alla sua valorizzazione e al suo potenziamento”

giovedì, 4 giugno 2020, 14:30

Riapre al pubblico da domani (venerdì 5 giugno), su appuntamento, dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria, lo Sportello per la tutela degli animali situato all'interno dell'Urp

giovedì, 4 giugno 2020, 11:54

42 ammessi, 4 esclusi per aver omesso alcuni elementi della domanda. È questo il bilancio del bando per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per il Comune di Porcari