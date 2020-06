Dolore e commozione al funerale di Marco Lencioni

Altri articoli in Piana

mercoledì, 3 giugno 2020, 19:38

Il rintocco delle campane ha accompagnato il dolore e lo sconforto di questa triste giornata in cui si è celebrato il funerale di Samuele Leto, il giovane di 17 anni di Segromigno in Piano che ha perso la vita in un incidente stradale lunedì 1 giugno sulla via Pesciatina a Lunata.

mercoledì, 3 giugno 2020, 13:21

Prenderanno il via entro la fine di questa settimana i lavori che metteranno a nuovo le scuole primarie "Lorenzo Nottolini" di Guamo e "Luigi Boccherini" di Segromigno in Piano

mercoledì, 3 giugno 2020, 12:20

Un'atmosfera di forte dolore, quella che si è respirata questa mattina, dentro e fuori l'affollata chiesa parrocchiale di Guamo, nel comune di Capannori, nella commossa folla accorsa al funerale di Amedeo

martedì, 2 giugno 2020, 20:42

Un giovane di Castelnuovo Garfagnana è stato trovato privo di vita impiccato ad un albero in un bosco sopra l'osservatorio di Vorno

martedì, 2 giugno 2020, 19:59

È stata una cerimonia nel segno della sobrietà – per la situazione nazionale e per il lutto delle famiglie dei tre giovani capannoresi che hanno perso la vita ieri – quella che si è svolta stamani a Marlia in occasione della Festa della Repubblica

martedì, 2 giugno 2020, 19:31

Si terranno nella giornata di domani, mercoledì 3 giugno, tra la mattina e il pomeriggio, i funerali delle tre vittime del tragico incidente stradale di ieri a Lunata