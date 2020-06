"Estate al ristorante": una campagna per valorizzare i punti di forza delle attività di Capannori

Altri articoli in Piana

sabato, 13 giugno 2020, 15:18

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso critica la decisione di svolgere ancora una volta il consiglio comunale di Capannori in videoconferenza e denuncia l’elevato numero di interrogazioni e mozioni inevase che dimostrano il cattivo funzionamento dell’organo collegiale

sabato, 13 giugno 2020, 15:13

Intensificare la lotta agli abbandoni rifiuti sul territorio di Altopascio, sensibilizzando i cittadini e dando loro uno strumento semplice, immediato e alla portata di tutti per segnalare sacchetti, materiali ingombranti o eventuali discariche e richiedere il tempestivo intervento di Ascit

sabato, 13 giugno 2020, 14:52

Ok al bilancio consuntivo del comune di Altopascio, con oltre due milioni di euro di avanzo di amministrazione spendibili per investimenti, per la crescita del territorio e, soprattutto, per sostenere quei settori più colpiti dall'emergenza Covid-19 e costruire il rilancio di Altopascio

sabato, 13 giugno 2020, 12:58

Sarà una sfilata insolita ed anacronistica, quella che si svolgerà questo pomeriggio per le strade di Porcari, quando i carri del Carnovale Porcarese, parcheggiati all’interno di uno stabilimento in Via Ciarpi, saranno trasferiti in Piazza degli Alpini, per essere messi a dimora sotto la tettoia di proprietà del Comune di...

venerdì, 12 giugno 2020, 16:01

Riscoprire le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e architettoniche di Capannori, valorizzando il turismo di prossimità e contribuendo così a rilanciare il settore. È con questo scopo che l'amministrazione Menesini lancia l'iniziativa "Vivi Capannori"

venerdì, 12 giugno 2020, 14:29

Un incidente stradale che ha visto coinvolti una moto e una bici, è accaduto questa mattina sulla Via Romana a Tassignano, all'altezza del bar Vaniglia, intorno alle ore 12. Feriti entrambi i conducenti dopo l'impatto, sono stati chiamati i soccorsi