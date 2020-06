Piana



Folla commossa per salutare Samuele

mercoledì, 3 giugno 2020, 19:38

di chiara grassini

Il rintocco delle campane ha accompagnato il dolore e lo sconforto di questa triste giornata in cui si è celebrato il funerale di Samuele Leto, il giovane di 17 anni di Segromigno in Piano che ha perso la vita in un incidente stradale lunedì 1 giugno sulla via Pesciatina a Lunata.



Alle 18 di oggi si sono svolte le esequie in piazza Fanini, davanti alla chiesa di Segromigno in Piano. Una folla commossa ha voluto salutare Samuele, o meglio Samu, come lo hanno ricordato gli amici e compagni di scuola. Questi ultimi lo hanno accolto con un caloroso applauso mentre la bara veniva portata sull'altare dove Don Damiano Pacini ha celebrato la messa.



"Samu, Samu" hanno gridato a gran voce e in coro i suoi coetanei per non dimenticare l'amico scomparso e soprattutto per mantenere viva la sua presenza nei loro cuori. Quelle grida di dolore e di disperazione sono state soffocate dal pianto e dalla forte commozione e le lacrime che scendevano dai volti di tanti giovani hanno messo in evidenza quanto bene volevano a Samuele.



Quando la messa è iniziata tutti coloro che hanno partecipato si sono uniti ancora di più per dimostrare affetto e calore umano. Nel frattempo un gruppo di ragazzi ha formato un cerchio che successivamente ha assunto la forma di un cuore. Ciascuno di loro teneva in mano un palloncino bianco e azzurro e, nel giro di pochi minuti, tutti insieme lo hanno fatto volare in cielo per poi dirigersi verso il cimitero dove il giovane è stato sepolto.



Foto di Ciprian Gheorghita

Video Folla commossa per salutare Samuele