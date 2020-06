Piana : porcari



Furto in pieno giorno all'Estetica Mara: "Ora basta!"

sabato, 13 giugno 2020, 17:03

Furto in pieno giorno all'Estetica Mara. La rapina è avvenuta nella pausa pranzo. Al rientro la commerciante ha infatti trovato un'amara sorpresa: svuotate le vetrine di tutti i prodotti esposti. Danni ancora non quantificati.



Immediata la solidarietà alla commerciante da parte del gruppo consiliare "La Porcari che vogliamo": "Ieri pomeriggio siamo andati, come gruppo consiliare, a portare tutta la nostra solidarietà a Mara, per l'ennesimo furto subito nel proprio negozio di estetica."



"Sono passati pochi mesi da quando è avvenuta la rapina ai danni del vicino negozio di alimentari, che aveva creato sdegno in tutto il paese per il modo in cui era avvenuto e, adesso, ci risiamo. Siamo andati, non appena ci ha chiamato per informarci del furto subito, - spiegano i consiglieri de "La Porcari che vogliamo" - a esprimere la nostra vicinanza e il nostro sostegno alla commerciante derubata, ma ora basta! Chiediamo con forza che l'amministrazione comunale ci dica quando doterà questa zona del paese, densa di attività commerciali, delle telecamere e dell'illuminazione più volte promesse. Non ne possiamo più - insistono i consiglieri - di impegni vaghi o di frasi di circostanza, ora abbiamo solamente bisogno di fatti. In quella zona sono molti anni che si verificano furti all'interno delle attività commerciali e troppi anni in cui si susseguono promesse da parte dell'amministrazione ogni volta finite nel nulla. Tra l'altro, a quanto ci è stato riferito dalla commerciante, i carabinieri intervenuti sul posto, come prima cosa hanno chiesto dove fossero le telecamere, a dimostrazione che anche le forze dell'ordine confidavano sul fatto che fossero state finalmente installate. Ma, ahimé, non è così."