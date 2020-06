Piana



Gabriele Nelli in visita alla Polisportiva Capannori

venerdì, 5 giugno 2020, 22:37

Grandi emozioni in casa della Polisportiva Capannori che nella giornata di giovedì scorso (4 giugno), ha ricevuto la visita del giocatore azzurro di volley Gabriele Nelli. Il ventiseienne lucchese di nascita (di Monsacrati) opposto della Nazionale Italia Volley con un palmares invidiabile, tanto per citare: 1 Mondiale per club (2018), 1 Cev Cup (2019),1 campionato Italiano (2015), 42 presenze con l'Italia, Oro Europei Juniores (2012), Bronzo Mondiale Under 23 (2015), Bronzo Mondiale Under 21 (2013), è passato a fare un saluto ai dirigenti, coach e atlete/i della Polisportiva Capannori prima di partire per la Russia dove nella prossima stagione militerà in una squadra importante e blasonata come il Club Belogor’e di Belgorod.

In particolare l’atleta si è congratulato con il giovane presidente Luca Fontana per l’impegno e la dedizione dimostrati nel promuovere lo Sport per tutte le fasce d’età, dalle compagini giovanili come volley e basket allo sport per gli anziani con corsi di attività fisica dedicata.

Gabriele durante la visita ha potuto salutare anche coach Maurizio Gigante, uno dei suoi ex selezionatori della Provinciale Lucchese che non ha mai avuto dubbi sul fatto che l’allora 14enne avesse le qualità per avere un brillante futuro nel volley professionistico. Il forte giocatore dell’Italvolley, volleysticamente nasce nelle giovanili del Camaiore poi, sempre nel settore giovani passa nel Trentino Volley dove cresce e si fa conoscere anche in azzurro.

Nella sua visita Nelli ha premiato anche una sua giovane fan la 14enne Alessandra Gigante che lo segue da quando ne aveva solo sette, donandole la sua maglia della Nazionale nr. 20 autografata. Al termine ha voluto ringraziare tutti, promettendo di ritornare appena i suoi numerosissimi impegni gliene daranno l’occasione.

Il presidente Luca Fontana, in conclusione, ha voluto a sua volta donare al campione lucchese i gadget della Polisportiva Volley Capannori, ringraziandolo per la sua visita.