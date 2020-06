Piana



Iniziato l'iter per l'istituzione del "garante dei diritti delle persone con disabilità"

lunedì, 15 giugno 2020, 13:53

E' iniziato ufficialmente l'iter per l'istituzione del 'Garante dei diritti delle persone con disabilità' del Comune di Capannori. E' infatti pronta la bozza del regolamento di questa nuova e importante figura di garanzia che nei prossimi giorni sarà portata all'attenzione del 'Tavolo sulla disabilità' e successivamente sarà illustrata alla commissione consiliare sociale e disabilità per poi approdare sui banchi del consiglio comunale. Il 'Garante dei diritti delle persone con disabilità' ha l'importante l'obiettivo di rafforzare il “tavolo di lavoro” permanente sulle tematiche legate alla “disabilità” istituito dall'amministrazione Menesini e di perseguire la rimozione degli ostacoli, anche di carattere sociale e culturale, che si frappongono al riconoscimento di pari dignità e opportunità per le persone con disabilità, favorendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento dell’autonomia personale.



“Siamo orgogliosi che Capannori sia uno dei primo Comuni della provincia di Lucca ad istituire questa figura – afferma l'assessore alla disabilità Serena Frediani – .Si tratta di una figura di garanzia molto importante, perché ha tra i suoi fini principali la promozione della piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché la loro integrazione e inclusione sociale e il recepimento delle istanze delle persone con disabilità e delle associazioni che operano in questo ambito. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità, inoltre, avrà il compito di ascoltare, informare, orientare le persone con disabilità e di supportare e stimolare l'amministrazione comunale per il superamento di tutti gli ostacoli che impediscono la mobilità e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità. Sarà insomma un vero e proprio punto di riferimento per queste persone, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi nell'ambito della disabilità”.



Il Garante per la promozione dei diritti delle persone con disabilità potrà inoltre promuovere forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità , in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema e promuovere azioni informative e formative e forme di collaborazione inter- istituzionali quali, ad esempio, attività dirette a sviluppare la conoscenza delle normative riguardanti la disabilità e dei relativi mezzi di tutela, allo scopo di aumentare l'informazione e la consapevolezza delle persone con disabilità e delle loro famiglie e di favorire la diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità nella cittadinanza e negli operatori pubblici e privati.



Potranno rivolgersi al Garante tutti coloro che versano in condizioni di disabilità, i familiari, i tutori, gli amministratori di sostegno, gli accompagnatori, e chiunque altro operi nell'interesse delle persone con disabilità, le associazioni e le organizzazioni di volontariato e i soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e la promozione sociale delle persone con disabilità. Il garante, che opererà in piena autonomia politica e amministrativa, sarà scelto tra una rosa di nominativi pervenuti tramite candidatura spontanea o proposti da associazioni od enti rappresentativi degli interessi delle persone con disabilità che operano nel territorio comunale e che hanno, tra i propri scopi sociali, quello della tutela e promozione di tali interessi. Il suo incarico sarà di carattere “onorario” e quindi sarà svolto a titolo gratuito.