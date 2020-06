Piana



L'associazione 'Mirco Ungaretti Onlus' ha donato alla polizia municipale di Capannori un defibrillatore

lunedì, 22 giugno 2020, 13:56

L'apparecchio salvavita è stato consegnato dal presidente dell'associazione Stefano Ungaretti alla comandante della polizia municipale Debora Arrighi sabato corso a Guamo, nel corso di un'iniziativa svoltasi in occasione del corso per l'utilizzo del defibrillatore rivolto ai giovani educatori che terranno i campi estivi nella frazione, alla quale ha partecipato anche l'assessore al volontariato Serena Frediani. L'associazione terrà un corso per il corretto utilizzo dell'apparecchio a tutti gli agenti della polizia municipale.

“Ringraziamo l'associazione Mirco Ungaretti Onlus per questo bel gesto – afferma l'assessore al volontariato Serena Frediani – che mette in grado gli operatori della nostra polizia municipale, grazie al corso che potranno seguire per il corretto utilizzo del defibrillatore, di svolgere un servizio importante nell'interesse di tutti i cittadini. Questa associazione, nata in ricordo di Mirco Ungaretti di cui proprio in questi giorni ricorre l'undicesimo anniversario della sua prematura scomparsa, da anni porta avanti con impegno la diffusione sul territorio dei defibrillatori formando molte persone al suo uso, compiendo così un servizio molto importante per la comunità”.