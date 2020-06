Piana



Lavori notturni, chiude la strada comunale del Leccio

lunedì, 15 giugno 2020, 14:23

Dodici ore per ripristinare la pavimentazione delle rampe per il cavalcavia autostradale sulla strada comunale del Leccio. I lavori, condotti da Società Autostrade, inizieranno alle 20 di oggi (15 giugno) e proseguiranno senza sosta fino alle 8 di domani mattina (16 giugno).

Tra i miglioramenti previsti, anche la risagomatura delle livellette del cavalcavia delle rampe in corrispondenza del punto di contatto tra ponte e rampe.



Gli interventi, piuttosto complessi, comporteranno la chiusura totale del doppio senso di marcia nel tratto interessato: proprio per evitare eccessivi disagi alla circolazione dei veicoli, il Comune di Porcari ha scelto di procedere nei lavori durante le ore notturne. Già da questa mattina sono stati apposti dei cartelli informativi dando preavviso alle attività commerciali coinvolte.



Le abitazioni e le attività commerciali e imprenditoriali a sud del cavalcavia autostradale potranno essere raggiunte dai soli mezzi leggeri attraverso itinerari alternativi. Infatti entrambi i percorsi non sono praticabili dai mezzi pesanti per la presenza di strettoie.

Nello specifico, chi proviene dalla strada provinciale 61, proseguirà su via Stazione, via Fossanuova, svolta a sinistra per via Boccaione e ancora a sinistra per via Leccio (stesso percorso, in ordine inverso, da seguire al ritorno).

Coloro che invece provengono dall’uscita dell’autostrada di Capannori o dal Frizzone, o da via Rogio in direzione via Lazzareschi (già via di Lucia), dovranno svoltare a destra su via Fossanuova e poi a sinistra su via Boccaione, seguendo lo stesso itinerario al ritorno.