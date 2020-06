Piana



L'ultimo saluto a Francesco

giovedì, 11 giugno 2020, 18:16

Sono stati celebrati oggi pomeriggio alle 15 a Porcari i funerali di Francesco Bertolacci, l'uomo di 39 anni e giovane padre che ha perso la vita nell'incidente stradale al Turchetto sulla via Romana in sella alla sua moto.

Don Americo ha tenuto la messa nel cimitero dove familiari, amici e parenti hanno voluto salutare per l'ultima volta Francesco. Mentre il prete leggeva alcuni passi del vangelo e citava Sant'Agostino, il silenzio si è unito al dolore e alla commozione e ha accompagnato il funerale fino alla sepoltura.

Attorno alla bara si sono riuniti gli affetti e il calore umano per non dimenticare lo sfortunato centauro. Le parole del parroco sono echeggiate nella cappella come se si rivolgessero direttamente al defunto. Quando la messa è terminata e la bara di legno è stata alzata e portata verso la tomba il silenzio si è fatto ancora più forte.

Accanto alla tomba sono stati lasciati numerosi mazzi di fiori per ricordare Francesco.

Chiara Grassini

Foto Ciprian Gheorghita