L'ultimo saluto al giovane Amedeo Favilla

mercoledì, 3 giugno 2020, 12:20

di gabriele muratori

Un'atmosfera di forte dolore, quella che si è respirata questa mattina, dentro e fuori l'affollata chiesa parrocchiale di Guamo, nel comune di Capannori, nella commossa folla accorsa al funerale di Amedeo. E non poteva che essere così, purtroppo. Una giovane vita volata via all'improvviso, in maniera del tutto innocente, colpevole purtroppo di essersi disgraziatamente trovato nel posto sbagliato, al momento sbagliato.



La triste giornata dei tre funerali, inizia con la cerimonia in memoria di uno dei due amici 17enni, vittime del terribile incidente che lunedì scorso è costato la vita ai tre sfortunati ragazzi per il tragico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla Via Pesciatina a Lunata. Amedeo Lapo Favilla, residente a Gragnano, giovane studente dell'Iti di Lucca, una vita davanti, lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei genitori, i quali hanno scelto la chiesa di Guamo per il funerale, in quanto limitrofa al paese natale della madre, Badia di Cantignano.



Molti i coetanei di Amedeo, amici e compagni di scuola, uniti e stretti in questo dolore straziante, che hanno partecipato alla messa celebrata da Don Emanuele Andreuccetti. Presente alla cerimonia funebre anche il sindaco del comune di Capannori, Luca Menesini. "Non ci sono parole per descrivere l'enorme dispiacere che ha colpito la nostra comunità. Uno strazio che Capannori non potrá mai dimenticare. Saremo sempre vicini alle famiglie".



Ed oggi, alle ore 12 in punto, prima degli altri due funerali di Samuele Leto e Marco Lencioni, tutto il comune di Capannori si fermerà, osservando un minuto di silenzio in memoria dei tre giovani angeli volati in cielo.