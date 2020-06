Piana



Menesini riceve in comune giovane ricercatrice capannorese

martedì, 16 giugno 2020, 12:51

Il sindaco Luca Menesini ha ricevuto stamani (martedì) nella sede comunale, insieme alla consigliera comunale Claudia Berti, Beatrice Borelli, 31 anni, di Coselli che è tra i quattro giovani ricercatori italiani che quest'anno sono stati premiati al congresso Annuale dell'American Society of Clinical Oncology (Asco) svoltosi tra fine maggio ed inizio giugno a Chicago, ricevendo il prestigioso Merit Awards della Conquer Cancer Foundation. Fra i quattro ricercatori premiati Beatrice è l'unica che svolge ricerca in Italia e precisamente a Pisa. Beatrice Borelli sta mettendo in pratica una nuova tecnica imparata a Londra, per determinare i sottotipi molecolari del tumore del colon-retto metastatico in base ai quali stabilire poi il trattamento. Il sindaco Menesini ha detto di essere orgoglioso che una giovane capannorese abbia ottenuto un riconoscimento così prestigioso che premia la passione e la professionalità con cui lavora per aiutare persone che si trovano a lottare contro una brutta malattia. Si è quindi complimentato con Beatrice e con il team con cui fa ricerca ringraziandoli per ciò che stanno facendo, augurandole un futuro pieno di soddisfazioni professionali. Beatrice Borelli si è diplomata al liceo scientifico 'E.Majorana' di Capannori' e dopo la laurea in Medicina e Chirurgia attualmente svolge attività di ricerca presso il Polo Oncologico dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa sotto la guida del professor Alfredo Falcone e della professoressa Chiara Cremonini.