Piana



Mercoledì 3 giugno i funerali di Andrea Favilla, Samuele Leto e Marco Lencioni

martedì, 2 giugno 2020, 19:31

Nemmeno il tempo di un ultimo saluto che già, domani mercoledì 3 giugno, si svolgeranno i funerali delle tre vittime coinvolte nel tremendo incidente di ieri pomeriggio sulla via Pesciatina. Una tragedia che ha devastato tre famiglie e una infinità di altre persone tra parenti e amici di Andrea, Samuele e Marco. Saranno gli agenti della polizia municipale di Capannori alle dipendenze del comandante Debora Arrighi, a stabilire le modalità dello scontro e a informare il magistrato di turno che ha preso in carica il fascicolo.

Nel frattempo il dolore che accomuna coloro che sono rimasti in vita accompagnerà i congiunti nella giornata di omani a partire dalle 10,30 quando il corteo si muoverà dall'obitorio intercomunale presso l'ex Campo di Marte diretto a Guamo dove, alla chiesa, alle 11, si celebreranno le esequie di Amedeo Favilla.

Nel pomeriggio, invece, alle 16.30 presso il piazzale Michela Fanini di fronte al cimitero, si terrà la c erimonia funebre per Marco Lencioni, 38 anni, il centauro che era alla guida della Bmw che ha travolto lo scooter con i due ragazzi in sella.

Sempre nel pomeriggio, ma alle 17.30, il corteo funebre si muoverà dall'obitorio per raggiungere la chiesa di Segromigno in Piano dove, alle 18, si svolgeranno le esequie di Samuele Leto.

A tutte e tre le famiglie, per quel poco che valgono e per quel poco che servono, le condoglianze e la vicinanza della nostra redazione.