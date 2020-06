Piana



Moto contro bici sulla via Romana a Tassignano: in due in ospedale

venerdì, 12 giugno 2020, 14:29

di gabriele muratori

Un incidente stradale che ha visto coinvolti una moto e una bici, è accaduto questa mattina sulla Via Romana a Tassignano, all'altezza del bar Vaniglia, intorno alle ore 12. Feriti entrambi i conducenti dopo l'impatto, sono stati chiamati i soccorsi. Intervenute le ambulanze della Misericordia di Lucca e Santa Gemma Galbani assieme all'auto medica del 118 di Lucca. Immobilizzati i due uomini, sono stati quindi trattati e trasportati in codice rosso per dinamica al pronto soccorso San Luca di Lucca. Circolazione bloccata per alcune decine di minuti. Sul posto anche la polizia municipale di Capannori per effettuare i rilievi e ricostruire le di maniche dell'accaduto. I due feriti, non sono fortunatamente in pericolo di morte.