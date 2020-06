Piana



L'opposizione denuncia quel che non va con la maggioranza

venerdì, 26 giugno 2020, 15:16

di chiara grassini

Questa mattina si sono riuniti nella sala del consiglio del comune di Capannori e hanno spiegato diverse questioni politiche. A parlare sono stati Domenico Caruso, Matteo Scannerini e Matteo Petrini rispettivamente presidente dei controlli e garanzia e consigliere della Lega, capogruppo di Forza Italia e Fratellid' Italia.

Che cosa è stato detto? Innanzitutto è stato evidenziato il rapporto tra maggioranza e opposizione, messo in luce il numero di interrogazioni e soprattutto tanti esempi concreti per capire meglio le complesse vicende del mondo della politica.

"Veniamo convocati soltanto quando viene approvata qualche delibera e provvedimento" ha esordito Domenico Caruso, il quale ha parlato al posto di Salvadore Bartolomei che per motivi di salute non è potuto essere presente.

Sin da subito Caruso, presidente dei controlli e garanzia, ha riportato una serie di esempi concreti per comprendere il discorso. É stato presentato un emendamento del bilancio preventivo per istituire all'interno del bilancio comunale un crowfounding, ovvero un aiuto nei confronti delle persone in difficoltà e quindi bisognose.

"Tale emandamento - ha commentato il politico - non è stato posto all'ordine del giorno".

E successivamente ha aggiunto che il ruolo dellla presidenza del consiglio comunale sarebbe meglio che fosse "superpartes". Per non parlare delle riserve su una delibera consiliare presentata come concessione su terzi per la gestione dell'asilo nido di via Guido Rossa.

"Abbiamo chiesto la convocazione della commissione per discutere sui progetti tempestivi che inizieranno a breve" ha commentato. Bene. "Ma i consiglieri della maggioranza? Questi ultimi via email hanno comunicato che non intendono prendere parte della commissione".

Caruso ha ripercorso brevemente fatti risalenti alla scorsa settimana come il seguente: "Abbiamo chiesto con una comunicazione ufficiale protocollata dal comune, di essere messi nella condizione di partecipare ai lavori della commissione di bilancio che avrebbe dovuto esaminare il terzo assestamento al bilancio preventivo: non ci è stato consentito di partecipare ai lavori della commissione come nostro diritto. E ha voluto sottolineare a più riprese che tutti i consiglieri comunali hanno il diritto di partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari e di prenderne la parola. In sintesi: la maggioranza porta avanti le proprie ragioni senza ascoltare l'opposizione. Tra i diversi punti emersi anche quello relativo alla videoconferenza. Domenico Caruso si è posto una domanda alla quale si è dato una risposta immediata.

"Se ci si può spostare di regione in regione ( in seguito al lockdown), i ristoranti e i bar hanno riaperto e turisti vengono dall'estero, come mai si continua a lavorare su piattaforme digitali e online invece di essere in aula consiliare? Così non diamo un messaggio di fiducia ai cittadini perché dimostriamo di aver paura del Covid-19 che ora è quasi sparito. Abbiamo il dovere di essere presenti in comune per avere il contatto con i cittadini e diffondere un messaggio di speranza".

Prima di dare spazio agli interventi successivi, Domenico Caruso ha nuovamente sottolineato che "non ci è consentito di prendere posizioni sui temi della città di Capannori. Vogliamo discutere e prendere la parola su temi riguardanti tutta la collettività capannorese. Come Lega avevamo presentato alcuni emendamenti per togliere il requisito della durata minima dei trenta giorni della cassa integrazione. Avevamo chiesto di togliere il limite del fatturato del 25%" ha concluso.

Molto più sintetico è stato il capogruppo di Forza Italia, Matteo Scannerini, che in poche parole si è così espresso: "É opportuno riattivare nelle sedi competenti il consiglio per migliorare la qualità dei lavori".

Mentre il collega Matteo Petrini ha evidenziato due punti essenziali e centrali nel suo discorso. Quali? "Siamo stati i primi a chiedere che i consigli venissero svolti in videoconferenza (durante il lockdown) ma anche i primi a chiedere di poter tornare all'interno della sala consiliare. Quando ci sentiamo dire che tornare in aula è difficile, ci sentiamo un po' presi in giro" ha ribadito.