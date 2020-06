Piana



Riapre al pubblico lo sportello per la tutela degli animali

giovedì, 4 giugno 2020, 14:30

Riapre al pubblico da domani (venerdì 5 giugno), su appuntamento, dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria, lo Sportello per la tutela degli animali situato all'interno dell'Urp.

Un servizio informativo nato grazie ad un patto di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e l'associazione LAV al quale i cittadini possono rivolgersi per ricevere informazioni sugli animali d'affezione e non solo e per fare segnalazioni. Lo sportello, gestito dai volontari del punto di riferimento di Lucca dell'associazione LAV fornisce informazioni su randagismo, anagrafe canina, sterilizzazione colonie feline, tutela specie in via di estinzione e accoglie segnalazioni sui maltrattamenti. Dà inoltre informazioni sulle norme per la corretta gestione e tenuta degli animali d'affezione e circa i ritrovamenti di fauna selvatica in difficoltà ed esotica per i fini di segnalazione agli organi competenti. Lo sportello fornisce infine informazioni circa il servizio di pronto soccorso veterinario presso il canile pubblico. Lo sportello è aperto il venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Per prendere appuntamento è necessario contattare il nuovo numero reperibilitá LAV Lucca 379 1783053, oppure il centralino del Comune di Capannori tel 0583 4281.



“Con la riapertura di questo sportello riprende un servizio importante per la cittadinanza-afferma l'assessore alla tutela degli animali, Giordano Del Chiaro-. Lo sportello oltre a svolgere un'azione significativa per la tutela degli animali da affezione e non solo, accogliendo anche segnalazioni sui maltrattamenti, è infatti in grado di dare informazioni a 360 gradi sul mondo animale, dalle adozioni alle sterilizzazioni. Un punto di riferimento quindi per tutti coloro che amano gli amici a quattro zampe”.