Riapre la Scuola di Musica della Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo

mercoledì, 10 giugno 2020, 16:10

L'assessore Frediani invita le associazioni di categoria: "Ora che possiamo guardare in maniera più positiva al futuro, ferma restando la necessità di mantenere alta l'attenzione sul Coronavirus e sul rispetto delle norme di sicurezza, possiamo fare una programmazione di questi eventi"

martedì, 9 giugno 2020, 13:24

Il Comitato Per Lunata ed i suoi abitanti interviene sul tema della sicurezza stradale alla luce di quanto avvenuto il 1 giugno quando tre giovani sono morti nello scontro tra una moto e uno scooter

lunedì, 8 giugno 2020, 17:55

Il consigliere comunale del Pd, Guido Angelini, ha presentato un'interrogazione al sindaco di Capannori Luca Menesini riguardo la mancata riapertura al pubblico dei laghetti di Lammari che, al momento, sono accessibili solo a pescatori esperti in possesso di tessera Fips

lunedì, 8 giugno 2020, 14:48

Buoni acquisto con tanto di ologramma di autenticità da spendere in bar, ristoranti, gelaterie e pizzerie di Porcari. Un investimento dal territorio per il territorio, per far ripartire il fatturato di quelle società che, durante il lockdown, hanno maggiormente sofferto

sabato, 6 giugno 2020, 19:41

Tragedia oggi pomeriggio sulla via Romana, in località Turchetto a Montecarlo. Un uomo di 40 anni, Francesco Bertolacci, abitante a Porcari sulla via Romana Est, ha perso la vita dopo uno scontro tra un'auto e uno scooterone

sabato, 6 giugno 2020, 13:58

Circa quattrocentomila euro di interventi per adeguare, entro l'estate, dal punto di vista antincendio la scuola media "G. Ungaretti", la scuola elementare di Spianate e la scuola materna di Badia Pozzeveri