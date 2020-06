Piana



Richiesta informazioni da parte del sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari in merito a un incidente

domenica, 21 giugno 2020, 13:48

Il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook dove, appellandosi al senso civico di ciascuno, chiede di fornire notizie in merito a un incidente stradale avvenuto ieri sera, sabato 20 giugno alle 19, in viale Marraccini ovvero il viale di cipressi che da dietro il palazzo comunale porta sulla via Puccini.

Un giovane di 21 anni, infatti, è caduto con la sua moto a metà del viale in prossimità della curva mentre stava andando in direzione via Puccini e ora è ricoverato in condizioni assai serie.

Fornaciari spiega, però, che la dinamica dell'incidente non è del tutto chiara e, proprio per questo motivo, sarebbe molto importante avere elementi in più. Il sindaco chiede quindi a coloro che avessero assistito al fatto o avessero qualche notizia in merito, di mettersi in contatto con la Polizia Municipale di Porcari.