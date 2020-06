Rottura dell'argine del Rio Ralla a Porcari, il Consorzio interviene in somma urgenza

Altri articoli in Piana

mercoledì, 17 giugno 2020, 18:44

A dichiararlo sono gli esponenti della Lega Elisa Montemagni (capogruppo in consiglio regionale), Mauro Santini (responsabile organizzativo Lucca) e Ilaria Benigni (consigliere provinciale e comunale)

mercoledì, 17 giugno 2020, 16:53

Amministrazione e commercianti al lavoro per pedonalizzare via Cavour negli orari serali del fine settimana e per attrarre persone in paese grazie a aperture dei negozi e serate a tema

martedì, 16 giugno 2020, 14:50

Il consiglio comunale ha approvato un'importante misura proposta dalla giunta per sostenere cittadini, attività economiche e piccole e medie imprese colpite dalla crisi a causa dell’emergenza sanitaria nazionale che potranno versare l’acconto, cioè la prima rata, dell’Imu per le seconde case ed edifici artigianali e commerciali, entro il 30 settembre

martedì, 16 giugno 2020, 14:44

Prosegue l'impegno di Acque SpA per migliorare il servizio per qualità e continuità. Saranno completamente risanati 420 metri di tubazioni, investimento di 340mila euro

martedì, 16 giugno 2020, 12:51

Beatrice Borelli sta mettendo in pratica una nuova tecnica imparata a Londra, per determinare i sottotipi molecolari del tumore del colon-retto metastatico in base ai quali stabilire poi il trattamento

lunedì, 15 giugno 2020, 14:23

Lavori notturni, chiude la strada comunale del Leccio. Ripristino della pavimentazione e risagomatura delle livellette della rampa verso l’A11