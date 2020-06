Piana



Salta il Bancomat alla Carilucca di Lappato

sabato, 6 giugno 2020, 12:37

Hanno utilizzato quella che in gergo si chiama 'marmotta', ossia polvere pirica all'interno della fessura da dove fuoriescono le banconote. Così l'apparecchio del bancomat della filiale della ex Cassa di Risparmio di Lucca oggi Banco Bpm di Lappato è saltato in aria permettendo ai ladri di impossessarsi del suo contenuto in denaro contante ammontante ad alcune decine di migliaia di euro.

E' accaduto questa notte verso le 4 sulla via Pesciatina 78 a Lappato. Sul posto, dopo l'esplosione, i carabinieri del Norm della compagnia di Lucca. Questa mattina è giunto anche il responsabile dell'istituto per cercare di quantificare il danno. Al momento il filmato delle videocamere installate non è ancora visionabile. Sono in corso indagini. I ladri sono fuggiti su un'autovettura che non è ancora stata ritrovata.

Foto Ciprian Gheorghita