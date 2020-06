Piana : montecarlo



Scontro auto-moto, centauro perde la vita

sabato, 6 giugno 2020, 19:41

Un'altra tragedia sulla strada. Nel tardo pomeriggio, sulla via Romana, in località Turchetto a Montecarlo, si sono scontrati un'auto, Jeep Renegade, e una moto, Yamaha. Ad avere la peggio il motociclista, 40 anni, Francesco Bertolacci, abitante a Porcari sulla via Romana Est, che è apparso subito in gravissime condizioni. Era incosciente. I sanitari hanno provato ad effettuare le manovre di rianimazione, ma non c'è stato niente da fare. L'uomo è deceduto durante il tragitto verso l'ospedale sull'elisoccorso Pegaso 3. Praticamente illesi invece i due occupanti della Jeep.



La chiamata alla centrale del 118 è arrivata alle 18.40. Sul posto sono intervenuti la Croce Verde di Porcari e l'ambulanza medicalizzata PET del Turchetto. Indagano i carabinieri di Altopascio.



La vittima lavorava alla Lucart Group.